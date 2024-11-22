"Оборонстрой" требует ужесточить обвинение Тимуру Иванову

Потерпевшая сторона в лице АО "Оборонстрой" потребовала ужесточить обвинение после ознакомления с материалами дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, которым вменяют растрату и отмывание денег банка "Интеркоммерц". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Одна из потерпевших сторон - ["Оборонстрой"] - после ознакомления с материалами углового дела в отношении Иванова и Филатова воспользовалась своими процессуальными правами и потребовала дополнить квалификацию вмененного фигурантам следствием в окончательной редакции обвинения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию и вкладам, признанный по уголовному делу второй потерпевшей стороной, "пока никаких ходатайств не заявлял". Гражданские иски официальных представителей потерпевших были заявлены в ходе предварительного следствия по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств и находятся в его материалах.

В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Одно - о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Также после этих сделок Иванов принял решение о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде. Согласно материалам дела, фигурантами проходят его бывший подчиненный Антон Филатов, а также топ-менеджер банка "Интеркоммерц" и гражданин Германии Феликс Нойберг, которых ранее объявили в международный розыск.

Второе дело связано с растратой свыше 3,9 млрд рублей самого банка "Интеркоммерц". По нему кроме Иванова, проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский. Также бывший замминистра обороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.