Экс-замминистру обороны Иванову ужесточили обвинение

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову ужесточили обвинение. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил его адвокат Денис Балуев.

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По словам юриста, в отношении экс-замминистра и его бывшего помощника Антона Филатова увеличилась сумма материального ущерба, которая фигурирует в деле. Адвокат отметил, что сейчас нельзя точно сказать, окончательная ли это формулировка обвинения, и стоит ли ждать еще каких-то новых подробностей в деле в обозримом будущем.

— В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции, — передает слова Балуева ТАСС.

Басманный суд Москвы отказал следствию в ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела Иванова, Филатова и адвокатов обвиняемых.

7 октября Иванов не признал вину по новым обвинениям о хищении у банка «Интеркоммерц» свыше 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, утром того же дня бывшему замминистра обороны предъявили новые обвинения о растрате в особо крупном размере. Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» касалось хищений из банка «Интеркоммерц». Их сумма достигла более 3,2 миллиарда рублей. «Вечерняя Москва» рассказала об одном из самых скандальных инцидентов по делу Иванова в отдельном материале.