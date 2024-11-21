В Смоленске питбуль разорвал лицо четырехлетней девочке

В Смоленске полиция и следователи проверяют обстоятельства нападения бойцовой собаки на четырехлетнюю девочку.

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Инцидент произошел в многодетной семье, в которой живут три собаки: питбуль и две дворняги. В момент, когда четырехлетняя девочка осталась без присмотра наедине с питбулем, собака покусала ей лицо.

Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, угрозы для его жизни нет.

"Семья нормальная, характеризуется положительно. По предварительной информации, инцидент произошел по недосмотру родителей", - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ЧП и принято процессуальное решение, добавили в управлении СК по Смоленской области.