Женщина с детьми обокрала пункт выдачи маркетплейса в Кирове

Жительница Кирова обокрала пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса на 100 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, с собой на дело она взяла детей.

Инцидент произошел в Нововятском районе города. Несколько дней назад женщина взломала входную дверь помещения и проникла внутрь вместе с детьми. Там они обыскали коробки и забрали с собой товар на крупную сумму.

Подозреваемой оказалась 34-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина сделала заказ на маркетплейсе, однако смогла выкупить лишь его часть, поскольку денег у нее не хватило. После этого она решила вернуться в пункт и забрать остаток своего заказа, заодно прихватив чужие.

Кировчанку задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 (кража) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления).