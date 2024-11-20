Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили из-за бойни на борту

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Улан-Удэ из-за буйного пассажира в военной форме, который устроил драку прямо на борту. Воздушное судно летело из Екатеринбурга в Читу. Информация об этом появилась в Telegram.

«Экипаж доложил об агрессивном пассажире на борту. Пассажир в военной форме устроил драку. Экипаж собственными силами справиться не смог. Принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром Улан-Удэ», — передает telegram-канал Aviaincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.