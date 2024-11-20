Россиянин умер после отказа в приеме на работу

В Москве 56-летний мужчина скончался после отказа в приеме на работу. Об этом сообщает mk.ru.

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По данным источника, накануне около 18:30 соискатель зашел в здание на Волгоградском проспекте, чтобы пройти собеседование на должность охранника. Соискателя встретили охранники учреждения и вместе с ним отправились в комнату на первом этаже. На протяжении нескольких часов они общались и пили чай. Сотрудники госпиталя не смогли принять мужчину на работу, поскольку у него не было при себе удостоверения личности частного охранника, заверенного Росгвардией.

В 21:48 соискатель покинул комнату охраны и направился в уборную. Спустя пару минут он вышел оттуда и сел на лавочку, чтобы перевести дух. В этот момент у мужчины зазвонил телефон, посетитель некоторое время с кем-то громко общался, а после этого потерял сознание и упал на пол. Проходящие мимо медсестры позвонили в «03» и попытались оказать помощь, однако желавший устроиться на работу в сознание не приходил. Приехавшие медики после осмотра пациента констатировали смерть. Они предположили, что у мужчины оторвался тромб.

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