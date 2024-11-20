Второе массовое отравление школьников за сутки произошло в Красноярском крае

В Красноярском крае в Канске с признаками отравления после посещения столовой обратились еще 18 школьников и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В медучреждения обратились 18 детей и двое взрослых», – говорится в сообщении.

Это второе за сутки массовое отравление в Красноярском крае. До этого 23 ребенка обратились за помощью в медучреждения Красноярска, двое были госпитализированы.

По данному факту Роспотребнадзор проводит проверку, следователи возбудили уголовное дело.