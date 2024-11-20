Отец до смерти забил пятимесячную девочку в Подмосковье

Отец до смерти забил пятимесячную девочку в поселке Малаховка в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, убитая росла в многодетной семье. Ее 29-летняя мать кроме погибшей воспитывала семилетнюю дочь и полуторагодовалого мальчика. Мужчина работал автомойщиком. Семья жила в однокомнатной съемной квартире площадью 30 квадратных метров.

«Пятимесячная девочка умерла после того, как ее избил отец. На голове и руках ребенка обнаружили множественные травмы», — заявил источник, добавив, что тело малышки нашли на полу в комнате.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Что стало причиной подобного поведения мужчины — пока неизвестно. Тело младенца направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а отцу девочки в ближайшее время должны избрать меру пресечения.