Российская учительница вывесила в классе флаг ЛГБТ*

Учительница из Володарского района Нижегородской области вывесила в классе флаг ЛГБТ* и была штрафована. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, учительница русского языка повесила флаг ради школьного мероприятия - месяца толерантности. В Володарском районном суде решили, что она не имела плохого умысла.

Telegram-канал Ni Mash уточнил, что суд не нашел признаков пропаганды и наказал учительницу штрафом в тысячу рублей только за демонстрацию запрещенной символики.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об организации проверки бесплатного сервиса для изучения иностранных языков Duolingo с письменными уроками, диктантами и разговорными заданиями на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды. После чего в Duolingo проинформировали российский надзорный орган об удалении таких материалов.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.