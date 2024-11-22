В России предложили создать базу биометрии телефонных мошенников

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в стране обсуждаются новые меры борьбы с телефонными мошенниками. Об этом сообщает газета "Известия". По словам министра, в частности, речь идет о создании базы биометрических образцов мошенников. Он также рассказал, что Минцифры предлагает предоставить операторам связи возможность использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления попыток воздействия на абонентов.

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"Это будет норма закона", - добавил Шадаев. Как заявил руководитель R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК "Солар" Максим Бузинов, такая база поможет в разработке новых функций защиты в программных продуктах.

В ноябре Минцифры РФ также предложило запретить отправку SMS-сообщений во время звонка. Эта мера призвана защитить россиян от телефонных мошенников.