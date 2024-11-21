Сотрудник ФСИН разгласил гостайну и получил условный срок

В Челябинской области сотрудники ФСБ совместно с Управлением собственной безопасности регионального управления ФСИН России пресекли разглашение государственной тайны со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

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По данным ведомства, злоумышленник в нарушение закона разгласил одному из следственно-арестованных сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно». В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе») УК РФ.

19 ноября Челябинский областной суд признал сотрудника виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Ему также запретили занимать определенные должности в органах сроком на один год.

Ранее в Нижегородской области бывшего начальника отдела защиты государственной тайны МЧС заподозрили в раскрытии секретных данных.