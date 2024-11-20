В Киргизии рассказали о попытках покушений на президента

Сотрудники спецслужб Киргизии смогли предотвратить два покушения на президента республики Садыра Жапарова. Об этом рассказал глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, слова которого передает агентство «Акипресс».

© Lenta.ru

«Сотрудники ГКНБ пресекли два покушения на президента Садыра Жапарова», — рассказал Ташиев, добавив, что в отношении его самого готовились «пять-шесть покушений».

Ташиев отметил, что такие попытки продолжаются, на них выделяются крупные финансовые средства, а стоять за этим могут организованные преступные группировки.

Ранее стало известно, что в Киргизии задержали члена ОПГ, подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб страны. В ГКНБ Киргизии уточнили, что план по покушению на руководство спецслужб задержанный вынашивал, когда находился в розыске.