Задержан немецкий агент СБУ, совершивший диверсию в Калининграде
Российские спецслужбы задержали гражданина Германии Николая Гайдука, который собирался устроить диверсии на объектах энергетики. Как сообщает РИА Новости, мужчина пытался въехать на территорию Калининградской области из Польши.
Автомобиль 57-летнего Гайдука из Гамбурга остановили при въезде на территорию России. В результате досмотра из Ford Focus изъяли 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества. Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы диверсанту передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также проживает в Гамбурге и имеет вид на жительство в Германии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Контрабанда взрывчатых веществ". По информации ФСБ, Гайдук причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года. Инцидент привел к факельному горению газа, которое удалось ликвидировать спасателям.
ФСБ также опубликовала видео задержания Гайдука. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов на микроавтобусах окружили легковой автомобиль подозреваемого. Его вытащили из машины, повалили на асфальт и скрутили. Судя по видео, мужчина практически не оказывал сопротивление. В результате задержания у него оказалась немного травмирована голова. Затем сотрудники провели осмотр машины и показали ему обнаруженную в автомобиле жидкость.
Гайдук рассказал, что он родился на Украине, но в 1992 году переехал в Гамбург, где жил все это время.
«В ноябре 2023 года ко мне обратился мой сослуживец, подполковник одесской полиции в отставке Жоров Александр Анатольевич. Он работает на одну из украинских спецслужб и занимается подрывной деятельностью против России. В нашей беседе он попросил оказать помощь Украине в борьбе с Россией и съездить на моем автомобиле в Калининград, сделать тайник со взрывчатым веществом, замаскированным под автомобильное моющее средство, а также взрывателями, спрятанными в корпусе канцелярских маркеров», — рассказал Гайдук на допросе.