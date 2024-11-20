Российские спецслужбы задержали гражданина Германии Николая Гайдука, который собирался устроить диверсии на объектах энергетики. Как сообщает РИА Новости, мужчина пытался въехать на территорию Калининградской области из Польши.

Автомобиль 57-летнего Гайдука из Гамбурга остановили при въезде на территорию России. В результате досмотра из Ford Focus изъяли 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества. Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы диверсанту передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также проживает в Гамбурге и имеет вид на жительство в Германии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Контрабанда взрывчатых веществ". По информации ФСБ, Гайдук причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года. Инцидент привел к факельному горению газа, которое удалось ликвидировать спасателям.

ФСБ также опубликовала видео задержания Гайдука. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов на микроавтобусах окружили легковой автомобиль подозреваемого. Его вытащили из машины, повалили на асфальт и скрутили. Судя по видео, мужчина практически не оказывал сопротивление. В результате задержания у него оказалась немного травмирована голова. Затем сотрудники провели осмотр машины и показали ему обнаруженную в автомобиле жидкость.

Гайдук рассказал, что он родился на Украине, но в 1992 году переехал в Гамбург, где жил все это время.