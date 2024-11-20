Служебный автомобиль губернатора Башкирии за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей

Служебный автомобиль башкирского губернатора Радия Хабирова за одни сутки получил штрафов на общую сумму в 14 тысяч рублей. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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По заявлениям Telegram-канала, инцидент произошел в конце октября. В один день «Мерседес» губернатора двигался со скоростью больше 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой по трассе Уфа — Оренбург. Нарушения скоростного режима были зафиксированы камерами видеонаблюдения. В этот день в столице республики проводили Кубок России по греко-римской борьбе.

Всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей, говорится в материале.

В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующее предложение о внесении поправок к Кодексу об административных правонарушениях внесло правительство РФ. В правительстве предложили увеличить суммы штрафов за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. На данный момент они составляют 500–5000 рублей, однако могут достичь 750–7500 рублей. Максимальные суммы взыскания предполагаются для Москвы и Санкт-Петербурга.