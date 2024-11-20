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Массовое отравление произошло в одной из школ Красноярска

Ученики одной из школ Красноярска массово обратились к врачам после посещения школьной столовой. Помощь понадобилась 23 ученикам, сообщило ГСУ Следственного комитета России по региону.

Массовое отравление произошло в одной из школ Красноярска
© РИА Новости

По данным ведомства, школьники начали жаловаться на признаки кишечной инфекции 19 ноября.

«Всего обратились 23 ученика с 1 по 11 классы одной из школ города Красноярска. В ходе обследования школьникам выставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. (…) На данный момент госпитализировано два ученика, остальные проходят амбулаторное лечение. Установлено, что накануне дети питались в школьной столовой», - уточнили в СК России.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Санитарно-эпидемиологическое расследование также проводят специалисты регионального Роспотребнадзора, пишет РЕН ТВ.

Ранее около 50 детей отравились в московской школе. Они жаловались на неприятный привкус воды из кулера. Также массовое отравление произошло в школе в Новочебоксарске. По данным Минздрава Чувашии, по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 — от детей. Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра.