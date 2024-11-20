Массовое отравление произошло в одной из школ Красноярска

Ученики одной из школ Красноярска массово обратились к врачам после посещения школьной столовой. Помощь понадобилась 23 ученикам, сообщило ГСУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, школьники начали жаловаться на признаки кишечной инфекции 19 ноября.

«Всего обратились 23 ученика с 1 по 11 классы одной из школ города Красноярска. В ходе обследования школьникам выставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. (…) На данный момент госпитализировано два ученика, остальные проходят амбулаторное лечение. Установлено, что накануне дети питались в школьной столовой», - уточнили в СК России.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Санитарно-эпидемиологическое расследование также проводят специалисты регионального Роспотребнадзора, пишет РЕН ТВ.

Ранее около 50 детей отравились в московской школе. Они жаловались на неприятный привкус воды из кулера. Также массовое отравление произошло в школе в Новочебоксарске. По данным Минздрава Чувашии, по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 — от детей. Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра.