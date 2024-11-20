Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления детей в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как дети массово отравились в школьной столовой Нижнего Тагила. Об этом сообщает СКР. Следственные органы СКР организовали процессуальную проверку по факту отравления детей.

© Газета.Ru

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования. Агентство Ura.ru сообщает, что инцидент произошел в школе N87.

После обеда в столовой на рвоту и недомогание пожаловались 12 учащихся, они обратились за медицинской помощью. Отмечается также, что сотрудники регионального Роспотребнадзора и прокуратуры занимаются установлением деталей и обстоятельств случившегося.