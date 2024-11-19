Недовольный клиент ограбил массажистку на 110 тысяч рублей в Москве

В Москве недовольный клиент устроил скандал массажистке и обокрал ее на 110 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел с 28-летней массажисткой из Гатчины, которая работает в столице. Когда девушка приступила к оказанию услуги, клиент стал вести себя неадекватно и устроил скандал. После этого мужчина схватил ее кошелек, в котором находились 110 тысяч рублей, и сбежал.

Массажистка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, что ранее 29-летняя массажистка из Подмосковья обвинила своего постоянного клиента в изнасиловании после сеанса. По ее словам, мужчина связался с ней уже после того, как девушка отказалась от аренды кабинета и регулярной деятельности, предложив оказать услуги массажа в отеле. После сеанса он набросился на нее и изнасиловал.

По словам массажистки, мужчина ее запугал, из-за чего она не обратилась в полицию. Позднее он обвинил потерпевшую в том, что она заразила его заболеванием, передающимся половым путем, и стал угрожать всем ее родственникам.