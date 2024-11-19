Следственный изолятор № 6 в Печатниках, где содержится «королева марафонов» Елена Блиновская, является «одним из самых ламповых СИЗО Москвы», рассказал News.ru член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Забил Алекперов.

Общественник пояснил, что в комиссию редко поступают жалобы из этого учреждения. Он добавил, что обвиняемые преимущественно выражают недовольство теми или иными бытовыми проблемами. Кроме того, они сетуют на недостаток персонала.

«По бытовым условиям это абсолютно стандартное СИЗО Москвы. Никаких проблем за пределами стандартных — например, кран течет — там нет. От других оно отличается разве что крайне широкими программами по обучению детей и специальными условиями по медсопровождению мам», — разъяснил правозащитник.

Заместитель председателя ОНК Богдан Эберт заметил, в свою очередь, что у женщин, которые там находятся, есть много вариантов для досуга. В частности, для них проводятся мастер-классы по рисованию, кройке и шитью, вязанию.