В Подмосковье загорелся бассейн

В подмосковном городе Московский загорелся бассейн. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Согласно сообщению источника, пламя охватило территорию бассейна. Очевидцы происшествия рассказали, что к месту уже прибывают спасатели. Причины пожара, как и наличие пострадавших, пока не уточняется.

В сети также появилось видео с места событий. На нем можно увидеть территорию бассейна, охваченную огнем. При этом снимающие пожар очевидцы ведут себя спокойно и ожидают прибытия пожарных.

Ранее пять человек пострадали при пожаре в приюте в подмосковной деревне Чигасово.