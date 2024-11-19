Немецкие таможенники конфисковали одежду и сумки у двух россиянок
Таможенное управление города Штутгарт в Германии конфисковало одежду и сумки общей стоимостью 114 тысяч евро у двух россиянок. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что женщины планировали вылететь в Россию через Турцию, однако таможенники заподозрили россиянок в нарушении антироссийских санкций. Согласно информации ведомства, ранее женщины также отправили семь крупных посылок в Россию. В результате в их отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона о внешней торговле. Позже их выпустили под залог в размере 105 тысяч евро.
«В начале ноября 2024 года таможенники в аэропорту Штутгарта досмотрели двух женщин 25 и 64 лет, вылетающих в Россию через Турцию. Багаж двух женщин состоял почти исключительно из вещей дорогих брендов, а именно сумок и одежды. В багаже находились товары общей стоимостью более 114 тысяч евро», — сообщили в таможенном управлении.