Завершено расследование дела в отношении Тимура Иванова

Расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы завершено. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал адвокат бывшего заместителя Мурад Мусаев.

Напомним, что в отношении Иванова возбуждены три уголовных дела. Одно касается растраты 200 млн при покупке паромов. По нему фигурантами проходят бывший подчиненный экс-главы Минобороны Антон Филатов, топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг. Филатова и Нойберга ранее объявили в международный розыск.

Второе дело связано с растратой средств банка «Интеркоммерц». По нему, кроме Иванова, фигурантами проходят экс-председатель правления финансовой организации Александр Бугаевский. Третье дело касается взятки в размере более чем 1,18 млрд рублей. По нему арестовали предпринимателей Сергея Бородина и Александра Фомина. Сам Иванов отвергает причастность к получению взятки и заявляет о своей готовности давать развернутые показания для доказательства невиновности.

Иванов занимал должность замминистра обороны с мая 2016 года по июнь 2024 года. Оборонного чиновника задержали в апреля 2024 года на рабочем месте. Ему грозит до 15 лет колонии.