Загоревшийся под мужчиной унитаз попал на видео

Житель Ростова-на-Дону чудом остался без повреждений после того, как под ним загорелся унитаз. Видео опубликовал «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По словам мужчины, он посетил туалет и, после того, как завершил свои дела, бросил внутрь унитаза окурок.

«Внизу оказалась утечка метана», — пояснил горожанин.

На кадрах, опубликованных каналом, из фаянсового изделия вырывается яркое пламя.

Ростовчанин жив, однако сильно напуган, отметили журналисты.

Комментаторы предположили, что причиной появления метана в унитазе могло быть чрезмерное употребление различного фастфуда. Также они поинтересовались, бросит ли мужчина курить или нет после этого инцидента.