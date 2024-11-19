Инструктор по стрельбе случайно выстрелил в человека в Польше

Судья Польской федерации спортивной стрельбы случайно выстрелил в человека во время инструктажа по технике безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что выстрел произошел во время того, как инструктор показывал правильный способ извлекать гильзу из ружья. В результате стоявший рядом стрелок получил выстрел дробью в область ягодиц — как сообщает источник, пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Помимо этого в сети также появилось видео, на которое попал момент выстрела. На кадрах можно увидеть, как судья показывает окружающим оружие и случайно направляет его на одного из стрелков. После этого раздается выстрел.

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