В ЛНР мужчина лишился стопы, подорвавшись во время рыбалки

Молодой мужчина лишился стопы, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве во время рыбалки около города Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Молодой мужчина лишился стопы, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве по время рыбалки на водоеме в районе города Золотое-5", - говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.