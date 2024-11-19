В ЛНР мужчина лишился стопы, подорвавшись во время рыбалки
Молодой мужчина лишился стопы, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве во время рыбалки около города Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Молодой мужчина лишился стопы, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве по время рыбалки на водоеме в районе города Золотое-5", - говорится в сообщении.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
"Отголоски активных боевых действий в виде неразорвавшихся боеприпасов и оставленных ВФУ (Вооруженных формирований Украины) взрывоопасных предметов продолжают представлять огромную опасность для жизни и здоровья граждан. В очередной раз призываю земляков быть предельно внимательными и осторожными. Передвигайтесь только по известным пешеходным и транспортным маршрутам. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем", - цитирует пресс-служба слова главы Первомайского МО Сергея Колягина.