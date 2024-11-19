Бывшего генерала ФТС госпитализировали с заседания суда

Пресс-служба Калининградского областного суда сообщила, что бывшего генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Олега Завгороднего госпитализировали прямо с заседания суда — мужчина проходит фигурантом по делу за пьяный дебош. Об этом пишет РИА Новости.

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В связи с госпитализацией Завгороднего дело было перенесено на неделю. Подробности о состоянии обвиняемого в пресс-службе не уточнили.

«По Завгороднему: в судебном заседании 19 ноября 2024 года было допрошено трое свидетелей. Заседание отложено по болезни подсудимого, нуждающегося в госпитализации, на 26 ноября», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Завгородний проходит фигурантом по делу о пьяном дебоше. Согласно версии обвинения, в ночь на 2 февраля 2024 года Завгородний нарушал общественный порядок в одном из отелей Калининграда. В результате персонал вызвал на место сотрудников Росгвардии, после чего между ними и Завгородним началась потасовка, в ходе которой он нанес росгвардейцам «не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы». Позже Завгороднего доставили в отдел полиции, где он снова вступил в потасовку уже с полицейскими — «нанес представителям власти удары по ногам и телу».