Более 20 пакетиков с неизвестным веществом пытались передать арестанту в СИЗО «Бутырка»

Сотрудники столичного следственного изолятора №2 «Бутырка» обнаружили и изъяли 23 полимерных пакетика с неизвестным веществом, спрятанных в упаковке чая, в посылке на имя одного из заключенных учреждения.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«Сотрудники СИЗО-2 обнаружили подозрительную посылку, поступившую на имя осужденного, содержащегося в учреждении. Так, из передачи был изъят пакет с чаем, в котором также находились 23 полимерных пакетика с неизвестным веществом. О случившемся было сообщено в полицию, изъятый материал находится на исследовании», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что личность отправителя к настоящему моменту установлена.