Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на права пьяным. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 ноября. Экзаменатор заметил, что юноша очень эмоционален: бросает руль, кричит на машину и матерится. Тогда инспектор решил вызвать наряд ДПС. Алкотестер показал, что ученик пьян, и его задержали.

Несостоявшийся водитель рассказал, что за день до экзамена он провожал знакомого в армию и выпил несколько бокалов с виски и колой. Его доставили в полицейский отдел для оформления протокола. Мировой судья назначил юноше 10 суток ареста.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома в Новокузнецке.