В российском городе поймали человека из 90-х с заряженным пистолетом ТТ

В Санкт-Петербурге поймали 54-летнего мужчину из 90-х с заряженным пистолетом системы Токарева (ТТ, «Тульский Токарев»). Об этом сообщает «Фонтанка SPВ Online» в своем Telegram-канале.

По данным издания, речь идет о заместителе начальника одного из отделов ФКУ Управления дороги (Упрдор) «Северо-Запад» Вячеславе Иванове. Его задержали утром 19 ноября в Выборгском районе. В момент задержания при себе у него был пистолет ТТ с патронами. По его словам, с заряженным оружием ему было спокойнее, потому что на него уже было совершено десяток покушений. Следствие связывает его с делом арестованного в мае экс-полковника МВД России Михаила Смирнова.

30 мая Максима Максимова, произошедшей в конце июня 2004 года.

По информации «Фонтанки SPВ Online», задержанный замглавы одного из отделов ФКУ Упрдор «Северо-Запад» является вероятным заказчиком в деле о подрыве «Жигулей».

Ранее сообщалось, что 13 ноября самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на днище машины капитана 1-го ранга Черноморского флота, сработало во время движения.