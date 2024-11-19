В Ханты-Мансийске при участии ОМОН прошел обыск в департаменте образования

В Ханты-Мансийске следователи при участии ОМОН провели обыски в городском департаменте образования. Об этом сообщает Ura.ru.

Ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, агентство пишет, что силовики изымали компьютеры и документы.

«Говорят, что речь идет о расследовании преступления коррупционной направленности», — сказал собеседник Ura.ru.

О том, каким из силовых ведомств был организован обыск, в настоящее время информации нет. В УМВД по ХМАО агентству опровергли участие в мероприятии, а ответы из Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии не поступили.

13 ноября сообщалось, что сотрудники надзорных органов ХМАО заинтересовались действиями бывшей главы города Нефтеюганск Эльвиры Бугай, которая перед увольнением выписала себе премию в размере 500 тыс. рублей. Специалисты организовали внеплановую проверку, результаты станут известны в конце декабря.