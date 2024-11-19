Сын мигрантов пнул в лицо петербургского школьника и стал фигурантом дела

Ребенка мигрантов, который ударил сверстника ногой в лицо, отчислили из школы в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

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Инцидент, попавший на видео, произошел в школе № 291, по словам директора учебного заведения, Олега Марфина, год назад. Он отметил, что школа незамедлительно приняла соответствующие меры. Родители пострадавшего тогда не предъявили претензий, но ученик, который ударил другого, был отчислен и уехал в Узбекистан. Это замечание директора косвенно подтвердило сообщения в Telegram-каналах о том, что нападавший является ребенком мигрантов.

На записи видно, как мальчик в маске, закрывающей почти все его лицо, бьет ногой по лицу сидящего на скамейке сверстника, а затем наносит ему удар кулаком. После публикации кадров одним из депутатов в соцсетях полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Директора школы обязали написать объяснительную в администрацию. Полиция устанавливает всех участников и обстоятельства происшествия.