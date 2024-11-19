В Подмосковье неизвестные ограбили дом блогера Фадеева

Неизвестные якобы проникли в дом блогера Антона Фадеева в коттеджном подмосковном поселке Белага и украли украшения на несколько миллионов рублей.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Грабители пристегнули Антона к батерее, а его жену связали скотчем, после чего прошлись по шкатулкам в поисках драгоценностей. Набрав украшений на миллион рублей, преступники ушли, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

По словам источника, в доме не было сигнализации. Инцидент якобы произошел ночью 18 ноября. Блогер активно ведет соцсети, хвастается дорогими покупками, в том числе, в Сети показывал свой дом. Официального подтверждения ограбления Фадеева нет.

Ранее неизвестные проникли в дом экс-участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова и ограбили его на пять миллионов 200 тысяч рублей. По его словам, в Московской области завелась «местная банда». Он добавил, что неизвестные не тронули детские комнаты. Общий ущерб оценивается в пять миллионов двести тысяч рублей.