Россиянин занимался транспортировкой наркотиков между городами и попался

На Урале поймали свердловчанина с 30 килограммами наркотиков. Он возил их партиями в разные города России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По данным канала, мужчину задержали в Первоуральске. При нем было шесть свертков с запрещенными веществами. Силовики выяснили, что он занимался перевозкой наркотиков в Екатеринбург, Челябинск, Кемерово, Тюмень и Санкт-Петербург и прятал их в лесах. В его арендованной квартире оперативники провели обыск. В результате они обнаружили 30 килограммов синтетических наркотиков. По местам его тайников, расположенных в других регионах, правоохранители обнаружили еще 10 килограммов запрещенных веществ.

По данным правоохранителей, таким образом за прошлый год фигурант заработал 11 миллионов рублей. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел. Ему грозит срок до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин за сбор 106 килограммов наркотиков.