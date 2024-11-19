Девушка сломала нос, листая ленту соцсетей

Медики Видновской больницы оказали помощь жительнице Подмосковья, которая получила перелом носа из-за упавшего ей на лицо телефона. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

24-летняя девушка поступила в медицинское учреждение с жалобами на боль в носу. Она рассказала, что просматривала ленту в социальных сетях на телефоне и заснула, гаджет упал на переносицу. Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков.

"Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении", — сообщил врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка выписана на амбулаторное лечение и намерена отказаться от использования гаджетов перед сном. Медики отметили, что при получении подобных травм необходимо немедленно обращаться за экстренной помощью.