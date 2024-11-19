В магазине «Перекресток» в Тюменском проезде на востоке Москвы мужчина, представившийся адвокатом и военным пенсионером, пытался ограбить магазин, угрожая покупателям. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел около 12:00 часов дня. В магазин зашел мужчина и стал требовать деньги. После того, как ему отказали, он стал показывать удостоверение адвоката и говорить, что он военный пенсионер. Мужчину попытался успокоить один из покупателей, однако вместо диалога нарушитель ударил его ручкой в лицо, проткнув ему нос. Затем он и вовсе достал нож и стал им размахивать.

Разрешили ситуацию приехавшие по вызову полицейские. Им удалось скрутить мужчину только под угрозой применения табельного оружия.