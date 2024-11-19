СК требует арестовать двух мужчин, обвиняемых в покушении на убийство в Москве

Следственный комитет просит арестовать двух братьев 40 и 38 лет, обвиняемых по уголовном делу о покушении на убийство в квартире жилого дома на Просторной улице на востоке Москвы.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Преображенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовно дело в отношении двух мужчин. Они обвиняются в покушении на убийство, совершенном группой лиц. Следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 16 ноября 2024 года мужчины, находясь в квартире жилого дома на Просторной улице на востоке Москвы и выпивая алкоголь, во время конфликта избили руками и ногами хозяина квартиры. Вскоре пришел еще один мужчина и обнаружил знакомого с телесными повреждениями. Он попытался выяснить обстоятельства произошедшего, что привело к ссоре, во время которой братья избили его. Один из злоумышленников нанес потерпевшему два удара ножом в грудь. Однако они не довели убийство до конца.

Ранее, 18 ноября, следователи возбудили уголовное дело по факту и покушению на убийство в лесу в Талдомском городском округе. В результате происшествия один человек скончался, другого госпитализировали. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также, 19 ноября, суд в подмосковных Мытищах приговорил к шести годам и шести месяцам колонии мужчину, распылившего перцовый баллончик и напавшего с ножом на людей у продуктового магазина. Его задержали силовики на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Однако там он оказывал сопротивление полицейским.