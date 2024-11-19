Суд приговорил к 6,5 года мужчину, напавшего с ножом на людей в Подмосковье

Суд приговорил к шести годам и шести месяцам мужчину, напавшего в пьяном состоянии с ножом на людей у продуктового магазина в подмосковных Мытищах. Его признали виновным в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, вымогательстве, применении насилия в отношении представителя власти.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— В Подмосковье местный житель признан виновным в хулиганстве, а также совершении ряда других преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 10 апреля 2024 года мужчина, находясь у продуктового магазина в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни распылил перцовый баллончик в лицо нескольким оппонентам. Затем он достал нож и нанес удары потерпевшим, требуя от них 10 000 рублей. Один из потерпевших обратился в правоохранительные органы за помощью. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. Там он оказал сопротивление полицейским.

Ранее, 18 ноября, таксист напал на водителя микроавтобуса в подмосковном Жуковском, а после конфликта выстрелил в лобовое стекло общественного транспорта. Правонарушителем оказался 47-летний местный житель. Полицейские задержали подозреваемого. Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Также, 18 ноября, силовики задержали 36-летнего москвича, выстрелившего, предположительно, из пневматического пистолета в автобус в Москве. В результате никто не пострадал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о вандализме. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.