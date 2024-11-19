Мужчина напал с ножом на постояльца московского хостела

На востоке Москвы силовики задержали пьяного 21-летнего мужчину, напавшего с ножом на одного из постояльцев в одном из хостелов.

Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по столице.

— В ходе патрулирования экипаж Росгвардии получил сигнал экстренного вызова из заведения гостиничного типа на Монтажной улице. По прибытии выяснилось, что 21-летний гость столицы в ходе конфликта с одним из постояльцев нанес ему

По данным силовиков, мужчина признал вину. Росгвардейцы задержали его и передали сотрудникам полиции. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

Также, 31 октября, на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали пьяного 26-летнего мужчину, устроившего погром в одном из столичных хостелов. Мужчину передали сотрудникам полиции для разбирательств.

Кроме того, 1 ноября силовики задержали 42-летнего пьяного мужчину из Нижнего Новгорода. Он разбил окно в МФЦ и пытался сбежать с места происшествия. Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельства инцидента.