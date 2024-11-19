Приговор бывшему депутату Дмитрию Гудкову оставили в силе

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в силу.

Гудкова заочно осудили на восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков. Ему также запретили на четыре года администрировать сайты и каналы. Следствие и суд установили, что Гудков разместил в своем канале на видеохостинге видео, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

В декабре 2023 года МВД России объявило Гудкова в розыск, он находится за пределами России.