Россиянина госпитализировали с разорванной почкой после драки

В Санкт-Петербурге 23-летнего парня госпитализировали с разорванной почкой после драки на улице Рубинштейна, передает 78.ru.

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По данным издания, конфликт произошел накануне у дома №24. Россиянина доставили больницу с разрывом левой почки, его состояние медики назвали тяжелым.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Хулиганов объявили в розыск.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», пострадавший попытался вступиться за девушку, которую ударили по лицу.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Подольска вытолкнул из окна девятого этажа избитого им друга.