Россиянина госпитализировали с разорванной почкой после драки
В Санкт-Петербурге 23-летнего парня госпитализировали с разорванной почкой после драки на улице Рубинштейна, передает 78.ru.
По данным издания, конфликт произошел накануне у дома №24. Россиянина доставили больницу с разрывом левой почки, его состояние медики назвали тяжелым.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Хулиганов объявили в розыск.
Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», пострадавший попытался вступиться за девушку, которую ударили по лицу.
Ранее сообщалось, что житель подмосковного Подольска вытолкнул из окна девятого этажа избитого им друга.