Женщина оставила новорожденную дочь умирать в унитазе в Подмосковье

В Подмосковье женщина родила в туалете. После этого она оставила младенца умирать в унитазе.

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Сообщается, что происшествие случилось 20 октября в Ивантеевке. Там в одной из квартир на Центральном проезде 37-летняя женщина родила в унитаз жизнеспособного ребенка и самостоятельно перерезала пуповину.

После этого она оставила новорожденную дочь в унитазе, а сама пошла в другую комнату, где стала ждать скорую помощь.

Когда на место прибыли медики, то женщина заявила, что беременна и у нее открылось кровотечение. Информацию о том, что у нее уже прошли роды, она скрыла, однако в унитазе был обнаружен труп новорожденной.

В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.

При этом известно, что женщина воспитывает одного ребенка и ранее была судима за наркотики, передает РЕН ТВ.