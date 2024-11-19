Двое юношей сожгли вагон на железной дороге по указанию кураторов

Двое молодых людей были задержаны после того, как по заданию кураторов бросили коктейль Молотова в вагон для перевозки персонала. За это им пообещали заплатить 120 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября в Раменском. Да парня 19 и 18 лет пробрались к тупиковой зоне, где стояла мотодрезина, обслуживающая пути, и подожгли ее, бросив внутрь коктейль Молотова. Огонь распространился на площади в 7 квадратных метров и был оперативно потушен. Пострадавших нет.

«Задержали поджигателей, когда они ехали в машине по Варшавскому шоссе в Москве. Они признались, что кураторы обещали заплатить им за поджог», - отмечает канал.

Уголовное дело расследуется по статье «Теракт». Исполнителям грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Западный окружной военный суд приговорил жителя Владимирской области к 16 годам колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической. А жителя Смоленской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафа.