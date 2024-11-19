В Жуковском мужчина избил водителя автобуса и устроил стрельбу

В подмосковном Жуковском мужчина прострелил стекло автобуса и избил водителя, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

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Драка со стрельбой произошла вечером 18 ноября на улице Мясищева.

«Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между водителем маршрутного такси и мужчиной возникла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой последний причинил телесные повреждения водителю», — отмечается в сообщении полиции.

Также нападавший выстрелил из пистолета в лобовое стекло автобуса. Пострадавший водитель госпитализирован с травмами. Подозреваемый, мужчина 1977 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции. По факту происшествия проводится доследственная проверка. О причинах конфликта не сообщается.