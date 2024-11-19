Полиция задержала создавших сеть вахтерш-проституток россиян

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла бизнес-схему по оказанию интимных услуг. Организаторы — 35-летний местный житель и его 33-летняя сожительница задержаны. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, отличительной особенностью бизнес-схемы было отсутствие постоянно штата ночных бабочек. Проститутки в возрасте от 20 до 33 лет приезжали в Петербург и оказывали интимные услуги в арендованных организаторами бизнеса квартирах. Работали вахтовым методам, когда женщина зарабатывала нужную сумму она возвращалась домой. Сумма их услуг варьировалась от 5 до 40 тысяч рублей. Всего организаторы бизнеса арендовали под свою схему четыре квартиры.

В полиции полагают, что бизнес-схема приносила свыше миллиона рублей ежемесячно. Администраторами интим-салоны были две женщины, работавшие удаленно в республике Коми и в Челябинской области.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские ранее накрыли интим-салон с несовершеннолетними.