Сын принцессы Норвегии арестован по делу об изнасиловании

Мариуса Борга Хейби, 27-летнего сына наследной принцессы Норвегии, поместили под стражу накануне вечером. Его обвиняют в сексуальном насилии над девушкой, находившейся без сознания. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил «Осторожно, новости».Инцидент предположительно произошел в начале этого года, а официальное расследование началось 6 ноября, передает Telegram-канал.

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Хейби был задержан в автомобиле вместе с той самой девушкой, которая фигурирует в первом деле против него. Ему было запрещено общаться с ней по решению суда. В настоящее время полиция решает вопрос о мере пресечения для Хейби. Королевская семья пока воздерживается от комментариев по поводу выдвинутых обвинений.Против американского рэпера Шона Комбса, который наиболее известен под псевдонимом P.Diddy, возбудили новое дело об изнасиловании десятилетнего мальчика в 2005 году.Футболиста мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Шведские СМИ рассказали, что расследование началось после того, как футболист на два дня приехал в Стокгольм и посетил с друзьями рестораны и ночные клубы. Пострадавшая женщина обратилась к врачу и обвинила футболиста в изнасиловании.