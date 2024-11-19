Экс-депутата Брюханову* заочно приговорили к восьми годам колонии

Бывшего депутата столичного района Щукино Анастасию Брюханову* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд заочно приговорил бывшего муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года, — рассказала Нефедова.

Брюханова* в декабре 2022 года разместила на своей странице в соцсети недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в начале сентября 2024 года Хорошевский районный суд Москвы рассматривал уголовное дело в отношении бывшего депутата столичного района Щукино Анастасии Брюхановой*. Обвиняемая находится в международном розыске. Кроме этого Брюханова* создавала материалы для СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов в России.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.