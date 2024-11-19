Москвич напал на пассажира метро из-за странной фразы

Мужчина набросился на пассажира на станции метро «Царицыно», нанеся ему два удара в лицо. Конфликт произошел из-за того, что нападавший не расслышал слова оппонента, при том что оба были в наушниках.

Об этом во вторник, 19 ноября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Агрессивный мужчина набросился на пассажира на станции метро «Царицыно» из-за того, что не расслышал сказанную им фразу, т.к. был в наушниках. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — сообщила Нефедова.

Она добавила, что нападавшему показалось, что к нему проявили агрессию. Поэтому он первым набросился, два раза ударив пассажира в лицо. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее, 15 ноября, пьяный мужчина ударил ногой 16-летнего подростка в вагоне электропоезда московского метро. Ему показалось, что друзья молодого человека смеялись над ним. Прокуратура поставила на контроль привлечение 39-летнего злоумышленника к уголовной ответственности по статье.

В тот же день полицейские задержали мужчину и женщину, избивших 26-летнего москвича на станции «Павелецкая» московского метрополитена. Силовики возбудили уголовное дело против нападавших. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.