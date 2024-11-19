Двое юношей сожгли вагон на железной дороге по указанию кураторов

В Раменском двух приятелей задержали за поджог вагона на железной дороге, юноши действовали по заданию кураторов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

19-летний житель Белоруссии и 18-летний юноша из Владимирской области ночью бросили коктейль Молотова в вагон для сотрудников железной дороги, стоявший в тупике на путях. В салоне никого не было, транспорт выгорел частично, возгорание оперативно потушили.

Поджигателей удалось задержать, молодые люди признались, что действовали по заданию неизвестных кураторов, которые обещали выплатить им за поджог 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Исполнителям грозит до 20 лет тюрьмы. Известно, что один из подозреваемых уже был судим.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.