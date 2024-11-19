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Стали известны детали ареста имущества экс-главы Сочи

Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в 100 раз превышает сумму ущерба по уголовному делу. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Павел Зайцев.

Стали известны детали ареста имущества экс-главы Сочи
© РИА Новости

Он отметил, что сумма арестованных участков составляет 3,7 миллиона рублей. При этом арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц.

«Нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вмененного ущерба и штрафа. А она превышает в 100 раз», — добавил Зайцев.

Адвокат назвал данное решение незаконным и подлежащим отмене.

Ранее Мещанский суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства Копайгородского, его супруги и родственников.

Напомним, что Копайгородского обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. Известно, что в деле фигурирует два земельных участка стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский свою вину не признает.