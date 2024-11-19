Стали известны детали ареста имущества экс-главы Сочи

Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в 100 раз превышает сумму ущерба по уголовному делу. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Павел Зайцев.

Он отметил, что сумма арестованных участков составляет 3,7 миллиона рублей. При этом арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц.

«Нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вмененного ущерба и штрафа. А она превышает в 100 раз», — добавил Зайцев.

Адвокат назвал данное решение незаконным и подлежащим отмене.

Ранее Мещанский суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства Копайгородского, его супруги и родственников.

Напомним, что Копайгородского обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. Известно, что в деле фигурирует два земельных участка стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский свою вину не признает.