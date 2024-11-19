Четырех преподавателей «Бауманки» поймали на взятках

Четыре бывших преподавателя Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана оказались под следствием якобы по обвинению в «поборах» со студентов. По неподтвержденной информации, они брали взятки со студентов с 2019 года.

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Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Подследственные занимались поборами со студентов с 2019 года. Мзду брали за допуск к сессии, проставление зачетов, сдачу экзаменов и за беспрепятственную защиту дипломной работы. Размер разовой взятки составлял несколько тысяч рублей, — пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника, один из преподавателей с апреля 2019 по апрель 2023 года «решал проблемы» с учебой шестерых студентов. Каждый из учащихся якобы передал ему от 50 до 170 тысяч рублей за весь период «сотрудничества», утверждает источник. При этом официального подтверждения этому нет.

Попавшегося на взятке ректора БФУ сфотографировали с «ковром» денег

Также, 3 мая, суд огласил сразу девять приговоров преподавателю Авиационно-транспортного колледжа в Санкт-Петербурге, обвиняемому во взятках в размере четырех тысяч рублей. Мужчина признал вину. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Кроме того, 9 июля, прокуратура Калининградской области взяла на контроль расследование уголовных дел против ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова. Он якобы издавал приказы о выплате сотрудникам премий за «развивающийся труд». Его заподозрили в присвоении более 18 миллионов рублей.