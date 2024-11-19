Топ-менеджера «Ростелекома» обвинили в хищении средств у компании

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Директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил средства компании, в которой работал.

Об этом стало известно во вторник, 19 ноября, из судебных документов.

— Настоящее уголовное дело возбуждено 12 ноября 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по факту хищения денежных средств ПАО «Ростелеком», то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение Шадрину В. А. предъявлено по указанной статье, — передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Из документов следует, что причастность Шадрина подтверждается протоколами осмотров его переписок в мессенджере Telegram, выписок по движению денежных средств, а также иными материалами дела.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что силовики задержали директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица. Их заподозрили в хищении средств, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения (ПО), в размере 180 миллионов рублей. В суд в Москве поступили ходатайства об аресте задержанных. В чем именно обвиняют бизнесменов и чем они известны — в материале «Вечерней Москвы».